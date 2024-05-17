Путин подробно обсудил с Си Цзиньпином тему Украины на встрече тет-а-тет | 360°

Власть 17 мая 2024, 08:52 Путин подробно обсудил с Си Цзиньпином тему Украины на встрече тет-а-тет Ушаков: Путин и Си Цзиньпин подробно обсудили Украину на переговорах в Пекине РИА «Новости»

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Конфликт на Украине стал одной из тем переговоров президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Они подробно обсудили ее на закрытой встрече, сообщил корреспонденту телеканала «Россия» Павлу Зарубину помощник главы государства Юрий Ушаков. Журналист опубликовал его заявление в своем Telegram-канале.

«Очень подробно. Но это было в формате тет-а-тет, даже не узкий состав, а тет-а-тет, когда председатель вместе с нашим президентом беседовали отдельно», — сказал он.

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Переговоры Путина и Си прошли 16 мая в Китае. Лидеры России и Китая обсудили двустороннее сотрудничество в сфере торговли и взаимодействие на международных площадках, высказались на тему региональных и глобальных проблем. После Пекина российский лидер прибыл в Харбин на ЭКСПО и форум межрегионального сотрудничества.