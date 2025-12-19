«Едем в потоке». Путин рассказал о поездках по Москве без мигалок

Президент России Владимир Путин рассказал, что во время поездок по Москве без мигалок видит очень интенсивный автомобильный поток. Речь об этом зашла в программе «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединила прямую линию и большую пресс-конференцию.

«Я сказал, что езжу без кортежа, но это не значит, что совсем без мигалок. Бывает и так, просто выключает водитель, и мы спокойненько едем в потоке. Конечно, в часы перед работой и после работы поток очень сильный, особенно в центре Москвы», — поделился глава государства.

Ранее Путин рассказал, что иногда ездит по Москве и области за рулем инкогнито. Он отметил, что такие поездки далеко не бесполезны.

Мероприятие проходит в Гостином Дворе, Путин отвечает на вопросы и обращения более четырех с половиной часов. Дискуссию модерируют ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин. Сбор обращений от граждан продлится до окончания программы.