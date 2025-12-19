«Едем в потоке». Путин рассказал о поездках по Москве без мигалок
Путин: когда езжу по Москве без мигалок, вижу очень сильный поток автомобилей
Президент России Владимир Путин рассказал, что во время поездок по Москве без мигалок видит очень интенсивный автомобильный поток. Речь об этом зашла в программе «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединила прямую линию и большую пресс-конференцию.
«Я сказал, что езжу без кортежа, но это не значит, что совсем без мигалок. Бывает и так, просто выключает водитель, и мы спокойненько едем в потоке. Конечно, в часы перед работой и после работы поток очень сильный, особенно в центре Москвы», — поделился глава государства.
Ранее Путин рассказал, что иногда ездит по Москве и области за рулем инкогнито. Он отметил, что такие поездки далеко не бесполезны.
Мероприятие проходит в Гостином Дворе, Путин отвечает на вопросы и обращения более четырех с половиной часов. Дискуссию модерируют ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин. Сбор обращений от граждан продлится до окончания программы.