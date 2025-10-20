«Двумя руками за». Дмитрий Певцов высказался за участие отца в решении об аборте

Депутат Певцов об абортах: отец имеет право принимать решение, как и мать

Отец должен иметь право голоса при решении об искусственном прерывании беременности. С такой идеей выступила РПЦ, и ее поддержал депутат Госдумы Дмитрий Певцов. Об этом он рассказал ТАСС .

Он отметил, что оба родителя отвечают за ребенка при жизни, а также после его зачатия.

«Двумя руками за. Отец не менее ответственен за жизнь будущего ребенка, чем мать», — заявил Певцов.

Депутат подчеркнул, что предложение РПЦ совершенно верное, это правильное изменение в законодательство.

В России предложили ввести штрафы на сотни тысяч рублей за склонение к аборту. Общественники предложили штрафовать граждан на сумму 50-100 тысяч рублей, а должностные лица — на 100-300 тысяч рублей. Поправки предложили внести в статью «Искусственное прерывание беременности».