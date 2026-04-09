Движение «Мемориал» запретили в России

Верховный суд признал международное общественное движение «Мемориал»* экстремистским и запретил его в России. Об этом сообщили в пресс-службе высшей инстанции.

«Деятельность „Мемориала“* носит ярко выраженный антироссийский характер, направлена на уничтожение фундаментальных основ российской государственности, нарушение территориальной целостности, нивелирование исторических, культурных, духовных и нравственных ценностей», — указали в ВС.

Шестеро ее членов получили приговоры за призывы к терроризму, его оправдание или участие в терактах. Часть структурных подразделений организации признаны иностранными агентами.

В декабре Верховный суд по иску Генпрокуратуры запретил в России организацию «Съезд народных депутатов»**.

* Организация, выполняющая функции иностранного агента. Запрещена в России как экстремистская.

** Запрещенная в России террористическая организация.