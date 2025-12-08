Верховный суд признал террористическим «Съезд народных депутатов»

«ВС России рассмотрел административное исковое заявление о признании незарегистрированной иностранной организации „Съезд народных депутатов“, Республика Польша (Kongres Deputowanych Ludowych) террористической организацией и запрете ее деятельности на территории [страны]», — заявили в пресс-службе.

Суд установил, что задачи KDL были связаны с пропагандой, оправданием и поддержкой терроризма. Ее деятельностью управлял Илья Пономарев** и Андрей Сидельников** которые совершали от имени Съезда преступления, предусмотренные статьями о призыве к терроризму, а также готовились к совершению экстремистской и террористической деятельности. Это стало основанием для признания организации террористической.

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России

**Физические лица, выполняющие функции иноагента