Дума рассмотрит вопрос о кандидатах вице-премьеров и федеральных министров 6 мая | 360°

Власть 04 мая 2024, 11:00 Дума рассмотрит вопрос о кандидатах вице-премьеров и федеральных министров 6 мая РИА «Новости»

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Совет Госдумы 6 мая рассмотрит вопрос о подготовке к утверждению кандидатур вице-премьеров и федеральных министров. Об этом сказано в повестке заседания Совета, которая доступна в думской электронной базе.

«О подготовке к утверждению Государственной думой кандидатур заместителей председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров», — указано в повестке.

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В Госдуме начали обсуждать процедуру утверждения кабинета министров. Этот вопрос может занять несколько дней. Аппарат также запланировал дополнительные заседания 10 и 13 мая.

Инаугурация нынешнего главы государства Владимира Путина пройдет 7 мая. По закону, в этот день кабинет министров слагает свои полномочия. Премьер-министра, его заместителей и министров назначит президент после их утверждения Госдумой. Как ранее сообщило РИА «Новости», в случае получения представления от президента, ГД может 10 мая утвердить премьера.