Дума ограничила передачу генетических данных россиян за рубеж

Госдума утвердила во втором и третьем чтениях закон, который запрещает передавать генетические данные российских граждан за рубеж. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

«Передача генетических данных человека, полученных в ходе проведения популяционных генетических и (или) иммунологических исследований, иностранным физическим и юридическим лицам, <…> иностранным государствам запрещается», — указали в проекте.

Закон позволяет хранить и передавать генетические данные как в физическом, так и в цифровом виде. В некоторых случаях возможно их перемещение за границу — при условии соблюдения специальной процедуры.

Новые правила направлены на усиление контроля за использованием конфиденциальной информации и снижение рисков ее утечки. Закон может вступить в силу 1 сентября 2026 года.

