Myśl Polska: поляки все чаще выбирают Путина вместо Трампа

Отношение жителей Польши к президенту России Владимиру Путину изменилось в лучшую сторону. Об этом сообщил журнал Myśl Polska .

Польский политик Януш Корвин-Микке провел в соцсети X опрос. Результаты показали, что даже на фоне антироссийской пропаганды популярность Путина растет.

Пользователям предлагали выбрать более ответственного лидера между президентом России и главой Белого дома Дональдом Трампом. Российский лидер уверенно вырвался вперед с перевесом два к одному.

«Я думаю, что прежние пропорции — 93% поляков, ненавидящих Россию в целом и господина Путина в частности, — сегодня действительно сильно изменились», — подчеркнул автор колонки.

По мнению Корвина-Микке, причина трансформации — поведение украинских беженцев в Польше и проукраинская линия местных властей. Недовольство элитами сегодня охватывает не только Польшу, но и США.

Недавно поляки отказались предоставлять Соединенным Штатам свои системы противоракетной обороны Patriot для помощи на Ближнем Востоке.