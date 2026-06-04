Президент России Владимир Путин заявил, что достаточно нажать кнопку для запуска уцелевшей нитки «Северного потока». Об этом глава государства заявил на встрече с главами мировых информационных агентств.

Путин напомнил, что «Северные потоки» были взорваны, но одна нитка «Северного потока — 2» все еще целая и невредимая. По его словам, по ней хоть завтра можно начать прокачку российского газа в Германию.

«Достаточно, знаете что? Это не шутка. Только нажать кнопку, и газ пошел. Но для этого нужно решение правительства Федеративной Республики», — сказал российский лидер.

Ранее Путин высказался о российско-китайском сотрудничестве, отметив, что так сложилось исторически. Россия и Китая как соседи являются естественными партнерами и союзниками.