«Достаточно нажать кнопку». Путин — о запуске оставшейся нитки «Северного потока»
Путин: для запуска уцелевшей нитки газопровода «СП-2» достаточно нажать кнопку
Президент России Владимир Путин заявил, что достаточно нажать кнопку для запуска уцелевшей нитки «Северного потока». Об этом глава государства заявил на встрече с главами мировых информационных агентств.
Путин напомнил, что «Северные потоки» были взорваны, но одна нитка «Северного потока — 2» все еще целая и невредимая. По его словам, по ней хоть завтра можно начать прокачку российского газа в Германию.
«Достаточно, знаете что? Это не шутка. Только нажать кнопку, и газ пошел. Но для этого нужно решение правительства Федеративной Республики», — сказал российский лидер.
Ранее Путин высказался о российско-китайском сотрудничестве, отметив, что так сложилось исторически. Россия и Китая как соседи являются естественными партнерами и союзниками.