«Дорожу нашими добрыми отношениями». Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

Российский лидер написал, что глава Белоруссии за время пребывания на посту снискал уважение не только у граждан своей страны, но и у россиян. Путин отметил вклад Лукашенко в развитие дружественных отношений между странами.

«Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями, позволяющими откровенно и обстоятельно обсуждать самые сложные вопросы и принимать взвешенные, дальновидные решения, в полной мере отвечающие интересам братских народов России и Белоруссии», — говорится в телеграмме.

Путин добавил, что намерен продолжать конструктивный диалог и тесную совместную работу по наращиванию двусторонних связей. Российский президент пожелал коллеге здоровья, счастья, благополучия и новых успехов.

Лукашенко 30 августа исполнился 71 год. Он более 30 лет руководит страной и его высказывания «ушли в народ» в Белоруссии и России.