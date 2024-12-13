«Должны подставить плечо». Слуцкий призвал сделать Россию страной многодетных семей

В интервью 360.ru в честь 350-летия фракции ЛДПР ее лидер Леонид Слуцкий затронул тему демографии в России. Политик отметил, что страна должна снова стать многодетной державой.

«Нужно чтобы снова Россия стала страной многодетных семей. Нам надо вернуться на 100 лет назад, когда даже в городских семьях было нормально иметь семь или восемь детей», — отметил Слуцкий.

Многие великие люди родились в многодетных семьях, у них самих было много детей. Слуцкий считает, что в этом была «суть процветания» того времени. Политик отметил, что у партии методы улучшения демографии одинаковые с правительством и ведомствами, которые занимаются проблематикой труда, социальной защиты.

«Нам надо делать все возможное, чтобы люди, которые нуждаются в помощи медицинской, социальной, любой иной, эту помощь получали. Мы не должны друг от друга отгораживаться. И когда человеку плохо, мы должны подставить плечо, в этом суть ЛДПР была, есть и остается», — подчеркнул председатель партии.

В интервью Регионе Ореховой политик высказался по многим вопросам, в том числе по переговорам с Украиной, спецоперации и по перевороту в Сирии.