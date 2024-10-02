До 1,5 лет лишения прав грозит автомобилистам за сокрытие госномера

ГД приняла закон о лишении прав на 1,5 года за сокрытие автомобильного номера

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о лишении водительских прав до 1,5 лет за сокрытие госномера на автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

«В соответствии с законом, за сокрытие автомобильных номеров может грозить лишение прав на срок от года до полутора лет», — сказано в документе.

Помимо лишения прав, у нарушителя конфискуют устройство, которое позволяет скрывать или видоизменять госномер автомобиля.

В начале августа правительство России приостановили работу по созданию аукциона для торговли «красивыми» госномерами на автомобили. В МВД пояснили, что в «реалиях настоящего времени» у страны другие приоритеты.