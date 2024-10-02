Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о лишении водительских прав до 1,5 лет за сокрытие госномера на автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.
«В соответствии с законом, за сокрытие автомобильных номеров может грозить лишение прав на срок от года до полутора лет», — сказано в документе.
Помимо лишения прав, у нарушителя конфискуют устройство, которое позволяет скрывать или видоизменять госномер автомобиля.
В начале августа правительство России приостановили работу по созданию аукциона для торговли «красивыми» госномерами на автомобили. В МВД пояснили, что в «реалиях настоящего времени» у страны другие приоритеты.
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До 1,5 лет лишения прав грозит автомобилистам за сокрытие госномера
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