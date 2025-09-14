Дмитрий Медведев в день рождения завел канал в мессенджере МАХ

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в день своего 60-летия завел канал в национальном мессенджере МАХ . В первой публикации он поприветствовал подписчиков и рассказал о планах канала.

«Мы продолжим говорить на самые важные и острые темы. <…> Говорить правду, даже если это вызывает жгучее желание вводить новые санкции, блокировать аккаунты или отправлять подводные лодки», — отметил политик.

Медведев заявил, что в канале продолжит говорить о стоящих перед всеми задачах, о расстановке фигур на международной шахматной доске и о балансе сил в мире.

«Ну и иногда <…> говорить и о разной дряни, а именно о врагах России. Причем прямо без использования языка толерана определять, кто есть кто. Кто из них урод, а кто дебил. Прямое общение — важнейший фактор нашей сплоченности, условия нашей победы», — заявил Медведев.

Первая запись в канале Медведева появилась 14 сентября, в день его 60-летнего юбилея.

После запуска национального мессенджера МАХ Telegram предупредили о более строгих санкциях за нарушения.