Германии необходимо начать переговоры с Россией о возобновлении поставок энергоносителей. С таким призывом выступила Сопредседатель оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель, выступая на предвыборном мероприятии в Ротвайле. Трансляцию вели на платформе YouTube.

«Мы должны вернуться к энергетическому миксу из атомной энергии, а также природного газа и нефти, и покупать их там, где это выгоднее всего, а именно в России. И мы должны вступить в переговоры с русскими», — заявила Вайдель.

Политик отметила, что АдГ давно выступает за отмену санкций против России, особенно в ситуации, когда Германия зависит от поставок сжиженного природного газа из США и стран Персидского залива. Она подчеркнула, что эта «зависимость фатальна».

Приостановка производства СПГ в Катаре привела к шоку на мировом рынке сжиженного природного газа. На долю Катара приходится 20% мировых поставок. Европе предрекли сильнейший экономический кризис, если ситуация на Ближнем Востоке не нормализуется в ближайшее время.