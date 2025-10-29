Дмитриев заявил, что Россия находится на пути к миру в украинском конфликте

«Мы находимся на пути к миру, и как миротворцы нуждаемся в том, чтобы это произошло. Мы на пути к лучшему понимаю друг друга, мы также на пути к реальному пониманию, что через инвестиции и кооперацию можно идти вперед и сделать мир безопасным. Сейчас люди сфокусированы на конфликте вокруг России, но мы не хотим, чтобы конфликт разрастался дальше», — подчеркнул Дмитриев.

Генеральный директор РФПИ также отметил, что санкции против российских компаний могут уменьшить поставки нефти и поднять цены на нее. Россия не может быть полностью заменена, подчеркнул он.

Доля расчетов в долларах и евро в экспорте России упала до 18%, отметил он. Примерно 40% внешней торговли теперь ведется в рублях.

Ранее Дмитриев указал на три элемента урегулирования конфликта на Украине. Одним из них он назвал гарантии безопасности для украинской стороны и подчеркнул, что Россия открыта для обсуждений.