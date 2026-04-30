Пустые полки в британских магазинах появились из-за неверных решений премьер-министра Кира Стармера в энергетической политике. Об этом в соцсети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он обратил внимание на публикацию издания The Independent, которая предупреждает о пустых полках супермаркетов в Великобритании.

«Как раз вовремя, когда точно по расписанию надвигается энергетический кризис, следующая волна которого в Великобритании ожидается в течение двух недель», — написал Дмитриев.

Он добавил, что к пустым полкам привели «неправильные решения Стармера в энергетической сфере».

Ранее Дмитриев заявил, что лучшим сценарием для Великобритании станет тот, в котором премьер-министр страны Кир Стармер уйдет в отставку.