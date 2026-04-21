Дмитриев: Британии и Стармеру поможет только его уход в отставку

Лучшим сценарием для Великобритании станет тот, в котором премьер-министр страны Кир Стармер уйдет в отставку. Об этом в соцсети X написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Есть только один сценарий, который может помочь Стармеру и Великобритании: „Уйти в отставку“, — отметил он.

Глава РФПИ отреагировал на пост про утечку информации о разных версиях текстов выступлений Стармера, где он извинялся за скандал вокруг британского посла в США Питера Мандельсона. Дипломат лишился этой должности в сентябре 2025 года. Тогда вскрылись новые детали его общения с финансистом Джеффри Эпштейном.

Ранее Дмитриев усомнился, что Соединенные Штаты смогут пережить жесткий отказ от президента Украины Владимира Зеленского. Так глава РФПИ прокомментировал публикацию в журнале The Atlantic, где отмечалось, что глава киевского режима отказывается восстанавливать отношения с США, более не считая их надежным союзником.