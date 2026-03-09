Дмитриев предрек сильнейший энергетический кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке
Дмитриев: энергетический кризис из-за операции против Ирана будет долгим
Российская энергия жизненно важна для выживания, а стратегические ошибки по ее ограничению будут полностью разоблачены. Об этом в соцсети Х заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«Бинго — добро пожаловать в нефть по 100 долларов и более. Большинство думали, что это невозможно, а я прогнозировал такие цены еще в июне», — написал Дмитриев.
Он добавил, что его прогноз о важности российской энергии сбывается прямо сейчас. По словам главы РФПИ, нефтяной вопрос больше не ограничивается Ормузским проливом.
Инфраструктура на Ближнем Востоке подвергается атакам, а добыча сдерживается.
«Энергетический кризис, к сожалению, будет гораздо сильнее и продолжительнее, чем все думают», — подчеркнул Дмитриев.
Ранее Министр энергетики США Крис Райт заявил, что операция против Ирана не приведет к значительному росту цен на нефть и газ.