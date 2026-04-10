Европа нуждается в России для выживания. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X .

Так он прокомментировал публикацию Financial Times о росте импорта российского газа в ЕС.

«Как и предсказывалось, Европе нужна Россия, чтобы выжить», — написал Дмитриев.

Ранее газета сообщила, что в первом квартале Европа увеличила закупки с российского проекта по производству сжиженного природного газа. Причина — конфликт на Ближнем Востоке, который оказывает давление на мировые поставки

Накануне начальник Генштаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон обеспокоился возможной открытой войной с Россией, однако в Кремле назвали его опасения безосновательными.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия не представляет угрозы тем, кто не пытается подрывать ее безопасность или уничтожать русскоязычное население.