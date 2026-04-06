Европейцам стоит отказаться от авиаперелетов и передвижения на автомобилях с целью экономии. Об этом в соцсети Х написал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Уже в этом месяце ЕС достигнет большую часть своих „зеленых“ целей и начнет достигать углеродной нейтральности, к которой стремился. Оставайтесь дома, не летайте. Ходите пешком, не садитесь за руль», — иронично отметил Дмитриев.

Накануне итальянская газета сообщила о введении ограничений на заправку топливом в четырех аэропортах Италии.

В Словакии сеть автозаправок в середине марта ввела ограничения на продажу бензина. Лимит установили на фоне роста цен на топливо из-за операции Израиля и США против Ирана.

Дмитриев ранее посоветовал премьеру Великобритании Киру Стармеру приберечь немного топлива из последнего танкера, чтобы сделать из него авиационный керосин, прилететь в Россию и попросить еще топлива. Глава РФПИ подчеркнул, что европейцы платят за стратегические ошибки Евросоюза.