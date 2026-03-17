В Словакии ввели жесткие лимиты на продажу бензина на некоторых заправках

В Словакии сеть автозаправок ввела ограничения на продажу бензина: от 50 до 150 литров на машину. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Ограничения ввели на фоне роста цен на топливо из-за операции Израиля и США против Ирана. В сети заправочных станций Dalioil предупредили, что цены продолжат расти. На некоторых АЗС установили лимит на уровне 50 литров на одну машину.

В сети Dalioil отметили, что такие ограничения — временные. На автозаправках более крупных сетей ограничений нет.

В соцсетях пользователи обсуждают ситуацию и отмечают, что ажиотажа на станциях нет, в отличие от соседних стран. Темпы роста цен на топливо в Словакии самые низкие в Европе.

Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия присоединится к блокировке кредита для Украины, пока не возобновится транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Президента Украины Владимира Зеленского необходимо заставить пустить инспекторов для осмотра поврежденного участка нефтепровода, отметил премьер.