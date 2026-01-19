Дмитриев отправится на форум в Давосе для встреч с делегацией США

Reuters: Дмитриев посетит форум в Давосе для встреч с американской делегацией

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев планирует посетить Всемирный экономический форум в Давосе и провести встречи с представителями американской делегации. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Форум пройдет с 19 по 23 января. В Давосе традиционно соберутся представители политической и деловой элиты, чтобы обсудить вопросы международной безопасности, мировой экономики и развитие искусственного интеллекта. В этом году организаторы обозначили ключевую тему как «Дух диалога».

Как отметила Financial Times, первоначально в повестке форума значились украинские мирные переговоры, однако ее скорректировали на фоне внешнеполитической активности и заявлений со стороны США. В итоге участники планируют уделить внимание и ситуации вокруг Гренландии.

Российские официальные лица и представители бизнеса не участвовали в мероприятиях ВЭФ с 2022 года.

Немецкий телеканал Welt ранее сообщил о позиции части украинского политического истеблишмента. По словам журналиста Штефана Шварцкопфа, одна из влиятельных, но анонимных депутатов Верховной рады заявила, что Киеву придется пойти на болезненный компромисс с Москвой, включая отказ от Донбасса.