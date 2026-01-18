Welt: в Раде заговорили об отказе от Донбасса и страхе перед Зеленским

Украина должна пойти на компромисс с Россией и отказаться от Донбасса. Об этом заявила влиятельный, но анонимный депутат Верховной рады в разговоре с журналистом немецкого телеканала Welt Штефаном Шварцкопфом.

«Она сказала: „Да, мы должны пойти на компромисс, даже если это очень болезненно. И да, мы должны отказаться от Донбасса“», — привел ее слова репортер.

Шварцкопф подчеркнул, что подобный взгляд не ограничивается мнением одного человека. По его заверению, многие украинские парламентарии и часть общества разделили бы эту позицию, но не решаются озвучивать это открыто.

Киевские власти фактически блокировали любые публичные дискуссии о территориальных уступках. Давление со стороны президента Украины Владимира Зеленского и подконтрольных ему спецслужб остановило многих подобных спикеров.

Ранее киевский режим уже допускал вероятность территориальных уступок в пользу России. Будучи министром обороны Украины, Рустем Умеров на переговорах с США в Саудовской Аравии обозначал новые границы страны с потерей 20% земель.