Дмитриев опубликовал юмористическое ИИ-видео с британским экс-принцем Эндрю

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев опубликовал сгенерированный нейросетью шуточный ролик с участием британского экс-принца Эндрю. Видео он разместил в соцсети X .

«И маски сняты», — подписал свой пост Дмитриев.

На видео король Карл III в торжественной обстановке открывает полотно, на котором изображен его брат в момент освобождения из-под стражи.

Публикация появилась на фоне сообщений о задержании бывшего принца Эндрю в рамках расследования, связанного с его контактами с Джеффри Эпштейном. Правоохранители изучают эпизод с передачей американскому финансисту правительственных документов. Самого принца подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.