Дмитриев назвал фейком статью Politico о предложении России США по разведданным

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опроверг публикацию издания Politico о якобы предложенной России сделке с США. Это сообщение он одним словом прокомментировал в соцсети X, назвав информацию фейком.

Издание Politico со ссылкой на источники утверждало, что Москва якобы предложила Вашингтону прекратить передачу разведданных Ирану в обмен на отказ США от аналогичной поддержки Украины. По данным издания, инициативу могли обсуждать в ходе встречи в Майами, где Дмитриев контактировал с представителями американской стороны, включая спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

В январе Россия и Иран заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Договор закрепляет сотрудничество в политике, экономике и безопасности, но не предусматривает военную помощь.

В ходе пресс-конференции Уиткофф заявлял, что Вашингтон обращался к Москве с просьбой прекратить передачу Ирану разведданных, которые могли бы использоваться для атак на американские силы.