Уиткофф подтвердил, что США просили Россию не передавать разведданные Ирану

Белый дом требовал от России, чтобы она прекратила направлять Ирану разведданные для ударов по американским военным. Об этом на пресс-конференции заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Он подтвердил, что американская сторона связывалась с Россией и поднимала эту тему.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что не знает, есть ли у администрации доказательства содействия Кремля иранским властям. Он подчеркнул, что поддержка исламской республики в любом случае не принесет результата.

«Если они и передают информацию, это им не помогает. Если взглянуть на то, что произошло с Ираном за последнюю неделю… она им почти не помогает», — уточнил глава государства.

По его мнению, операция США и Израиля уже подорвала военный потенциал республики.

Ранее журнал The National Interest отметил, что Белый дом в очередной раз повторил ошибку предыдущих лет — втянулся в конфликт на Ближнем Востоке. Если США не изменят курс, это приведет к еще одной бесконечной войне.