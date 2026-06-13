Великобритания превратилась в «зону изнасилований и войн», за которыми стоят мигранты. Такое заявление сделал в соцсети Х глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Соединенное Королевство превратилось в зону мигрантских изнасилований и войн», — написал Дмитриев на своей странице.

Таким образом спецпредставитель прокомментировал новости из Великобритании, которые опубликовал британский активист Томми Робинсон. Он опубликовал видео из Бернли, где девушку несколько раз ударили ножом.

Волна протестов прошлась в Великобритании в начале июня после нападения суданца на мужчину в Белфасте. Иностранец напал на местного жителя, ударил его ножом по лицу и шее. В Великобританию мигрант приехал из Франции три года назад. Ему разрешили проживать в Королевстве до 2028 года.