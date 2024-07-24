Для владельцев квартир в старинных домах придумали новое правило

У россиян с квартирами в исторических домах будет новая обязанность — наблюдение за состоянием зданий. Такой законопроект предложили депутаты ГД, документ опубликовали в думской электронной базе.

«Собственник жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, являющемся объектом культурного наследия <…> обязан обеспечивать поддержание таких объектов культурного наследия в надлежащем техническом состоянии», — написали в документе.

На данный момент хозяевам квартир в исторических зданиях запрещено устанавливать кондиционеры и пластиковые окна, которые не подходят под общий облик постройки. Некоторым из владельцев также запретили стеклить балконы.

Ранее стало известно, что архитектурный ансамбль XIX века на улице Жуковского в Казани внесли в список памятников исторического значения. Его также включат в реестр объектов культурного наследия. Комплекс состоит из одноэтажного дома, построенного в 1839 году и двухэтажного флигеля, возведенного в 1882-м.