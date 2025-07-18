В Польше раскрыли неожиданную причину агрессии Запада против России

Myśl Polska: Запад взялся сдерживать Россию из-за исторических травм

Фото: РИА «Новости»

Страны Запада никак не могут смириться с тем, что Россия по праву занимает одно из ключевых мест в мировой политике. Об этом сообщило польское издание  Myśl Polska.

Автор публикации, обозреватель Станислав Белень, обратил внимание, что Россия презентует себя как гарант принципов международного права и невмешательства во внутренние дела других государств.

«Политической элите Запада трудно смириться с этой реальностью», — пришел к выводу политический аналитик.

Он добавил, что США и ЕС не могут помешать росту могущества Китая и выступают против того, чтобы России взяла на себя роль соперника, способного блокировать экспансию Запада.

Ранее президент Владимир Путин заявил о наплевательском отношении Запада к интересам России после распада СССР.

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