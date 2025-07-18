Страны Запада никак не могут смириться с тем, что Россия по праву занимает одно из ключевых мест в мировой политике. Об этом сообщило польское издание Myśl Polska .

Автор публикации, обозреватель Станислав Белень, обратил внимание, что Россия презентует себя как гарант принципов международного права и невмешательства во внутренние дела других государств.

«Политической элите Запада трудно смириться с этой реальностью», — пришел к выводу политический аналитик.

Он добавил, что США и ЕС не могут помешать росту могущества Китая и выступают против того, чтобы России взяла на себя роль соперника, способного блокировать экспансию Запада.

Ранее президент Владимир Путин заявил о наплевательском отношении Запада к интересам России после распада СССР.