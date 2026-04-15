Дипломаты БРИКС подтвердили настрой на тесную координацию в выборах генсека ООН

Дипломаты стран — участников БРИКС настроены на тесную координацию на предстоящих выборах генерального секретаря ООН. В среду прошел брифинг для представителей посольств стран БРИКС, по итогам которого МИД РФ опубликовало сообщение на официальном сайте .

Брифинг провел директор Департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов. Выбирать нового генсека необхъордимо с учетом интересов стран глобального Юга и Востока, отметили в сообщении.

«Особый акцент был сделан на важности того, чтобы будущий генеральный секретарь неукоснительно соблюдал принципы Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи, проводил беспристрастную линию, продвигал объединительную повестку дня, противодействовал засилью западников в Секретариате», — говорится в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты отметили, что «интерактивные диалоги» с претендентами на пост, которые пройдут в Генассамблее 21 апреля, дадут возможность государствам-членам озвучить свои ожидания от кандидатов.

Логвинов ранее заявил, что нельзя допустить, чтобы ООН в очередной раз превратилась в придаток внешнеполитических ведомств западного меньшинства.