Дипломаты БРИКС подтвердили настрой на тесную координацию в выборах генсека ООН
Дипломаты стран — участников БРИКС настроены на тесную координацию на предстоящих выборах генерального секретаря ООН. В среду прошел брифинг для представителей посольств стран БРИКС, по итогам которого МИД РФ опубликовало сообщение на официальном сайте.
Брифинг провел директор Департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов. Выбирать нового генсека необхъордимо с учетом интересов стран глобального Юга и Востока, отметили в сообщении.
«Особый акцент был сделан на важности того, чтобы будущий генеральный секретарь неукоснительно соблюдал принципы Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи, проводил беспристрастную линию, продвигал объединительную повестку дня, противодействовал засилью западников в Секретариате», — говорится в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Дипломаты отметили, что «интерактивные диалоги» с претендентами на пост, которые пройдут в Генассамблее 21 апреля, дадут возможность государствам-членам озвучить свои ожидания от кандидатов.
Логвинов ранее заявил, что нельзя допустить, чтобы ООН в очередной раз превратилась в придаток внешнеполитических ведомств западного меньшинства.