Дипломат Галузин назвал желательным шагом возобновление работы «Русского дома» в Азербайджане

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью RTVI заявил, что возобновление работы «Русского дома» в Азербайджане является желательным шагом и полностью отвечает интересам обеих стран.

По его словам, после сложного периода в двусторонних отношениях, вызванного трагической катастрофой пассажирского лайнера Азербайджана близ Актау в декабре 2024 года, настало время для совместных усилий по полному восстановлению связей.

«Мы исходим из того, что после того, как мы совместными усилиями преодолели достаточно сложный, непростой период в наших отношениях, связанный с катастрофой азербайджанского пассажирского лайнера близ казахстанского города Актау в декабре 2024 года, необходимо — и это отвечало бы, на наш взгляд, интересам обеих сторон», — подчеркнул дипломат.

Галузин также подтвердил, что российская сторона активно работает над этим вопросом. Ожидается, что предстоящий визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Москву станет площадкой для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений. В повестку дня включены как политические и торгово-экономические вопросы, так и культурно-гуманитарное сотрудничество, к которому напрямую относится деятельность культурных центров, подобных «Русскому дому».