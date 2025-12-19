Путин назвал хорошей кавказскую традицию рано жениться

Существующая на Кавказе традиция рано жениться является правильной, ее следует перенимать другим российским регионам. Об этом в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил президент Владимир Путин.

Он отметил, что про традицию узнал от главы Чечни Рамзана Кадырова. По словам руководителя региона, местные жители рано создают семьи и заводят детей.

«На Кавказе, у народов Кавказа, есть очень хорошая такая традиция: они женят и выдают замуж своих детей в раннем возрасте. Это реально правильно. Надо бы брать с них пример», — подчеркнул президент.

Он добавил, что в стране необходимо поднять коэффициент рождаемости как минимум до двоих детей на женщину. Сейчас он составляет порядка 1,4. Президент подтвердил, что многое зависит в том числе от материального положения семей.

Глава государства уточнил, что родители не должны чувствовать снижение уровня достатка после рождения ребенка. По его словам, в 25 российских регионах уже зафиксировали положительную демографическую тенденцию.