Детский туристический кешбэк предложили вернуть в России

Программа детского туристического кешбэка была востребованной мерой поддержки и должна вернуться в Россию. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по демографии Сергей Рыбальченко в разговоре с ТАСС .

Общественник также предложил ввести льготные семейные билеты на поездки по стране. По его словам, такие формы существуют в некоторых государствах, где вся семья может путешествовать по цене билетов для одного-двух взрослых.

«Несколько лет назад была опробована программа летнего детского кешбэка, семейного кешбэка, когда если семья приобретала какие-то путевки, то часть средств ей возвращалась», — напомнил Рыбальченко.

Он добавил, что эта система очень востребована и необходимо рассмотреть возможность ее возвращения.

Программа детского кешбэка работала в России с 2021 по 2022 год. Родители тогда могли вернуть 50% стоимости путевки в детский лагерь, но не более 20 тысяч рублей.

