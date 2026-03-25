Депутат Ветров предложил разрешить переводить беременных и родивших сотрудниц на удаленку

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой закрепить право женщин на перевод на дистанционную работу в случае беременности или рождения ребенка. Об этом сообщил RT .

В обращении на имя министра труда и соцзащиты России Антона Котякова Ветров напомнил о мерах, направленных на поддержку отечественной демографии.

«Важнейшей составляющей всех мер поддержки являются усилия, нацеленные именно на беременных женщин, на защиту их социальных, трудовых и иных прав», — отметил депутат.

По его словам, одним из факторов, сдерживающих планирование беременности, является страх потери заработка или места работы. Перевод на удаленную работу может стать эффективной мерой поддержки для многих женщин.