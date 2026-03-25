Депутат Ветров предложил разрешить переводить беременных и родивших сотрудниц на удаленку

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой закрепить право женщин на перевод на дистанционную работу в случае беременности или рождения ребенка. Об этом сообщил RT.

В обращении на имя министра труда и соцзащиты России Антона Котякова Ветров напомнил о мерах, направленных на поддержку отечественной демографии.

«Важнейшей составляющей всех мер поддержки являются усилия, нацеленные именно на беременных женщин, на защиту их социальных, трудовых и иных прав», — отметил депутат.

По его словам, одним из факторов, сдерживающих планирование беременности, является страх потери заработка или места работы. Перевод на удаленную работу может стать эффективной мерой поддержки для многих женщин.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте