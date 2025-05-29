Бойцы СВО получили приоритетное право на соцконтракт в Подмосковье

На 113-м заседании Московской областной думы приняли важный закон, предоставляющий первоочередное право на заключение социальных контрактов многодетным семьям, участникам специальной военной операции и их родственникам. Новые нормы разработали в соответствии с федеральным законодательством.

Бойцы спецоперации показали способность преодолевать трудности. Власти, в свою очередь, помогут им найти свое место в мирной жизни.

«Мы знаем, что многие участники СВО готовы попробовать себя в бизнесе. И социальный контракт является для этого отличным инструментом», — обратил внимание председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Особое внимание в новом законе уделили поддержке многодетных семей.

«Соцконтракт поможет родителям приобрести профессию, трудоустроиться или развить подсобное хозяйство. Для многодетной семьи это особенно важно: стабильный доход, перспектива развития — все это напрямую влияет на благополучие детей», — уточнил Брынцалов.

На реализацию программы в Подмосковье в этом году выделили 300 миллионов рублей. Согласно плану, контракты заключат почти тысяча человек.

«Для нас важно не просто оказать помощь, а дать толчок к новой жизни, к стабильности, к уверенности в завтрашнем дне», — добавил спикер областного парламента.

Безработные могут получить четыре выплаты в размере прожиточного минимума при поиске работы и до 30 тысяч рублей на обучение. Кроме того, им могут выплатить до 350 тысяч рублей единовременно на открытие дела и до 30 тысяч рублей на обучение предпринимательству.

Также претендентам положено до 200 тысяч рублей на развитие личного подсобного хозяйства с возможностью получить 30 тысяч рублей на обучение.

Право на социальный контракт имеют граждане, чей доход не превышает прожиточный минимум. Для получения субсидии на бизнес или развитие хозяйства необходимо пройти тестирование.

Те, кто не справится с тестом, смогут бесплатно пройти обучение в центре «Мой бизнес».

Заявку можно подать через портал госуслуг или лично в отделениях соцзащиты и МФЦ.