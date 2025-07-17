Детей мигрантов предложили учить платно

Партия «Новые люди» предложила сделать платным образование в России для детей мигрантов. Депутаты во главе с лидером Алексеем Нечаевым уже направили запрос в Министерство просвещения. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

Парламентарии сослались на статью 78 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», по которому иностранцы, как и россияне, могут бесплатно получить дошкольное, начальное общее, основное и среднее общее образование.

«Количество детей мигрантов, обучающихся в российских школах, стремительно растет: по официальным данным, их уже более 200 тысяч, причем почти половина из них недостаточно владеет русским языком. Все эти учащиеся получают образование бесплатно —за счет российского бюджета», — отметили в документе.

По мнению депутатов, бесплатное обучение детей мигрантов ложится финансовым бременем на российских налогоплательщиков и усугубляет дефицит учебных мест, который составляет 900 тысяч. Кроме того, учителям приходится тратить дополнительное время на преодоление языкового барьера, что снижает общий уровень успеваемости в классах.

«В этой связи считаю необходимым на законодательном уровне ввести норму, согласно которой дети, не имеющие гражданства России, могут обучаться в государственных и муниципальных школах только на платной основе», — заявил Нечаев.

По словам парламентариев, введение платы за обучение может повысить ответственность мигрантов и их детей к образованию. Когда доступ к школе будет небесплатным, у семей появится дополнительная мотивация лучше изучать русский язык и осваивать учебную программу в полном объеме.