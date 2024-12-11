Депутаты захотели получить право инициировать увольнение главы ЦБ

В Госдуму внесли законопроект о праве депутатов обращаться к президенту с предложением о досрочном увольнении с поста председателя Центробанка. Документ разместили в думской электронной базе.
Инициатором законопроекта выступила фракция «Справедливая Россия — За правду». В нем предлагают наделить правом обратиться к президенту о снятии с должности главы ЦБ группу депутатов численностью не менее одной пятой состава.
Также авторы проекта предложили расширить цели деятельности ЦБ и дополнить их обеспечением выше среднемировых показателей по ряду параметров, в том числе по росту заработной платы и и реальных доходов населения.
Ранее на форуме ВТБ «Россия зовет!» глава ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, к чему может привести снижение ключевой ставки. Она отметила, что общество воспримет негативно, если регулятор не станет реагировать на повышенную инфляцию жесткой денежно-кредитной политикой.
«Ветераны России» призвали Гергиева отправить на СВО средства с «Щелкунчика»
Зеленский отверг предложение о прекращении огня в Рождество
Шесть стран и три континента. Как пройдет ЧМ по футболу в 2030 году
Шнуров по суду выплатил 165 миллионов рублей за отмененные концерты
Илон Маск первым в истории достиг состояния свыше 400 миллиардов долларов
В офисе Зеленского заявили, что Украина готова к переговорам с Россией
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте