Депутаты захотели получить право инициировать увольнение главы ЦБ

В ГД внесли проект о праве депутатов просить президента снять с поста главу ЦБ

В Госдуму внесли законопроект о праве депутатов обращаться к президенту с предложением о досрочном увольнении с поста председателя Центробанка. Документ разместили в думской электронной базе .

Инициатором законопроекта выступила фракция «Справедливая Россия — За правду». В нем предлагают наделить правом обратиться к президенту о снятии с должности главы ЦБ группу депутатов численностью не менее одной пятой состава.

Также авторы проекта предложили расширить цели деятельности ЦБ и дополнить их обеспечением выше среднемировых показателей по ряду параметров, в том числе по росту заработной платы и и реальных доходов населения.

Ранее на форуме ВТБ «Россия зовет!» глава ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, к чему может привести снижение ключевой ставки. Она отметила, что общество воспримет негативно, если регулятор не станет реагировать на повышенную инфляцию жесткой денежно-кредитной политикой.