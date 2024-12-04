Набиуллина назвала негативные последствия снижения ключевой ставки

Снижение ключевой ставки может привести только к ускорению инфляции и ослаблению курса рубля. Об этом на форуме ВТБ «Россия зовет!» сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, если регулятор в нынешних условиях не станет реагировать на повышенную инфляцию жесткой денежно-кредитной политикой либо снизит ключевую ставку, то общество примет это негативно.

«Воспримут, словно власти расписались в неспособности или нежелании обуздать инфляцию, это способно привести лишь к ее ускорению и ослаблению курса рубля», — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ добавила, что при росте инфляции и снижении ключевой ставки бизнес выиграет лишь в двух случаях: если работает в неконкурентной среде и сможет перенести издержки в рост цен, либо у него уже высокая закредитованность.

Ранее в Сбербанке озвучили прогноз по повышению ключевой ставки до конца года.