Депутаты внесут в ГД законопроект о популяризации ЗОЖ в социальной рекламе

Депутаты фракции «Новые люди» внесут в Госдуму законопроект, устанавливающий требования к социальной рекламе. По их мнению, не менее 20% соцрекламы должно быть направлено на популяризацию здорового образа жизни. Об этом сообщило РИА «Новости».
Согласно документу, социальная реклама также должна пропагандировать занятия спортом и патриотическое воспитание граждан.
«Законопроект охватывает все стороны жизни, способствуя как физическому, так и нравственному оздоровлению людей. <…> Физическая активность и здоровый образ жизни — залог отличного самочувствия и долголетия», — пояснил агентству один из авторов законопроекта депутат Амир Хамитов.
Сформированные в детстве привычки остаются с человеком на всю оставшуюся жизнь, отметила ранее врач Наталья Савицкая. Она призвала родителей выстраивать воспитание по принципам ЗОЖ.
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