Врач Савицкая призвала родителей приобщать детей к здоровому образу жизни

Привычки здорового образа жизни, сформированные в детстве, остаются с человеком на всю оставшуюся жизнь. Об этом рассказала врач Наталья Савицкая в беседе с сайтом « Время Н ».

Медик призвала родителей выстраивать воспитание по принципам ЗОЖ. Речь идет о правильном питании, физических нагрузках, соблюдении норм гигиены и отсутствии вредных привычек.

Так, взрослые должны объяснять ребенку, почему некоторые продукты лучше не включать в рацион. В вопросе спорта заставлять детей не стоит. Зато можно направить активность в нужном направлении, пояснила эксперт.