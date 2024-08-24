Депутат предложил выдворять из России всех мигрантов с судимостью

Депутат Авксентьева: в ГД внесут инициативу о выдворении мигрантов с судимостью

В Госдуму внесут инициативу о выдворении из России всех мигрантов с судимостью, даже снятой и погашенной. Об этом в Telegram-канале сообщила депутат ГД, зампред комитета по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева.

«Считаю, что абсолютно все мигранты, имеющие судимость, в том числе, снятую или погашенную, должны быть выдворены из страны без права на въезд и лишены РВП и ВНЖ», — заявила депутат.

Она добавила, что инициативу в ГД внесут на следующей неделе. Чтобы бороться с проявлениями исламского радикализма, нужно навести порядок в миграционной политике, считает парламентарий.

Также депутаты Госдумы внесут на рассмотрение законопроект о лишении экс-мигрантов российского гражданства за сексуальное насилие. Документ также предлагает лишать паспорта РФ за посягательство на жизнь и насилие в отношении представителей власти.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что закон, запрещающий мигрантам приезжать в Россию с семьями, может нанести вред стране. Депутат уверена, что добропорядочным иностранцам можно разрешить привозить в Россию семью.