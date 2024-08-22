Новое наказание за сексуальное насилие придумали для мигрантов в России

ГД рассмотрит проект о лишении мигрантов гражданства РФ за сексуальное насилие

Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение законопроект о лишении бывших мигрантов российского гражданства за сексуальное насилие. Документ появился в распоряжении РИА «Новости» .

Авторами инициативы стали парламентарии от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым.

«Из-за боязни перед мигрантами в некоторых российских городах и населенных пунктах женщины все больше стали бояться по вечерам выходить на улицу», — отметил Миронов.

Документ также предлагает лишать паспорта России за посягательство на жизнь и насилие в отношении представителей власти.

Сейчас иностранцы могут лишиться приобретенного российского гражданства за терроризм и экстремизм, захват заложников, распространение фейков об армии, организацию незаконного вооруженного формирования, диверсию, шпионаж и госизмену.

Уроженца Таджикистана ранее признали виновным в изнасиловании девочки в Московской области. Мужчину приговорили к условному лишению свободы.