Депутаты предложили сменить вице-спикера Госдумы

Комитет ГД внес проект об освобождении Неверова с поста вице-спикера

Фото: РИА «Новости»

Комитет по регламенту внес в Госдуму проект постановления об освобождении Сергея Неверова от должности заместителя председателя нижней палаты парламента. Документ опубликовали в думской электронной базе.

Вопрос об уходе с поста вице-спикера Неверова внесут в регламент работы 23 июля. Также Госдума рассмотрит вопрос освобождения депутата Павла Завального от должности главы думского комитета по энергетике, а парламентария Дмитрия Свищева — от должности главы комитета по спорту.

Ранее в Госдуме сменили председателя комитета по делам национальностей. Эту должность с 12 октября 2021 года занимал член фракции «Справедливая Россия — За правду», депутат Геннадий Семигин.

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