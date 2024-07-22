Депутаты предложили сменить вице-спикера Госдумы

Комитет по регламенту внес в Госдуму проект постановления об освобождении Сергея Неверова от должности заместителя председателя нижней палаты парламента. Документ опубликовали в думской электронной базе .

Вопрос об уходе с поста вице-спикера Неверова внесут в регламент работы 23 июля. Также Госдума рассмотрит вопрос освобождения депутата Павла Завального от должности главы думского комитета по энергетике, а парламентария Дмитрия Свищева — от должности главы комитета по спорту.

Ранее в Госдуме сменили председателя комитета по делам национальностей. Эту должность с 12 октября 2021 года занимал член фракции «Справедливая Россия — За правду», депутат Геннадий Семигин.