Депутаты предложили перенести начало уроков в школах на 09:00

Депутаты Госдумы фракции ЛДПР внесут на рассмотрение законопроект, в котором предложили перенести начало учебного дня на 09:00 и закрепить пятидневную учебную неделю. Соавтор инициативы глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов объяснил РИА «Новости» эту инициативу тем, что нагрузка на школьников высокая.

«В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, их творческого развития и семейного воспитания законопроектом предлагается закрепить пятидневную учебную неделю и установить время начала учебных занятий не ранее 09:00 утра», — сказано в пояснительной записке.

По словам Леонова, перенос начала уроков даст детям возможность выспаться, а родители смогут спокойно отвезти детей в школу перед работой. Пятидневка позволит спланировать семейный отдых для полноценного восстановления.

На российских школьников снизили нагрузку в учебной программе, заявили в Минпросвещения. Так ведомство прокомментировало высказывание главы Рособрнадзора о перегруженности темами школьной программы на 15-30%.