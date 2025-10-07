Депутатов Госдумы заметили за игрой в шахматы на рабочем месте

Депутатов Госдумы от КПРФ Михаила Берулаву и Георгия Камнева заметили за игрой в шахматы во время заседания. Об этом сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев в Telegram-канале .

На видео, которое он опубликовал, можно разглядеть, как парламентарии переставляют фигуры на экране смартфона.

«Сеанс одновременной игры в Госдуме», — подписал ролик журналист.

В прошлом году в интернете появились кадры, как мужчина, похожий на депутата Дениса Парфенова, развлекается в думском кабинете с женщиной легкого поведения.

Однопартиец парламентария описал его как исключительно порядочного и воспитанного человека. Сам Парфенов позднее назвал сообщения домыслами и измышлениями и отказался их комментировать.