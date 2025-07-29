Депутатов захотели проверить на женоненавистничество

Депутатов Госдумы необходимо проверить на женоненавистничество. Об этом в комментарии 360.ru рассказал вице-спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Даванков.

Так он прокомментировал слова лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, предложившего ограничить проведение абортов без медицинских показаний.

«Вечное желание указать женщине, как ей жить и что делать — это ненормально. Люди ждут от депутатов идей, как сделать жизнь лучше. Если таких идей нет, лучше всего просто промолчать», — заявил Даванков.

С предложением об ограничении медицинского прерывания беременности без показаний врачей Слуцкий выступил в ходе межпартийных дебатов о политических вызовах будущего и будущем политических партий на форуме «Территория смыслов».

Ему оппонировал лидер «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, выступавший за сохранение абортов.

С 1 сентября этого года в России появится новая форма согласия на аборт, разработанная Минздравом. В документе пропишут все риски, которые несет за собой процедура, включая бесплодие, боли, гормональные и психологические проблемы.