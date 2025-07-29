Гинеколог Милютина заявила, что врачи обязаны детально информировать пациенток о последствиях аборта

«Сложно найти женщину, которая бы не жалела о сделанном аборте. Перед процедурой женщина подписывает медицинское согласие, однако то, насколько подробно это обсуждается, зависит только от врача», — подчеркнула Милютина.

С 1 сентября 2025 года в России появится обновленная форма согласия на аборт. В ней более детально описаны риски, связанные с процедурой, включая бесплодие, боли, осложнения, гормональные и психические проблемы, а также возможность заболеваний молочной железы и сердца. Кроме того, в документ добавлен пункт о передаче информации о здоровье беременной указанному лицу и месте подписи представителя, если женщина находится под опекой.