Депутатами ЕР стали более тысячи бойцов СВО

Медведев: почти 1,5 тыс. ветеранов СВО стали депутатами от «Единой России»
Депутатами «Единой России» за последние три года стали около полутора тысяч участников специальной операции. Об этом на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России» сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.
«Они пользуются авторитетом и доверием в своих селах и городах. Их нужно привлекать в работу местного самоуправления. Для кого-то это может быть длинной карьерой, а кто-то останется в родных местах», — объяснил политик.
Медведев подчеркнул, что приоритет для партии — поддержка участников и ветеранов СВО, а также их семей. Важнейшую роль здесь играют муниципалитеты, в том числе в вопросе возвращения военных к мирной жизни после фронта.
Для бойцов действуют региональные и федеральные программы, а также партийные образовательные проекты. Но муниципалитетам также нужно предлагать собственные инициативы, добавил зампред Совбеза.
