Депутатами ЕР стали более тысячи бойцов СВО

Депутатами «Единой России» за последние три года стали около полутора тысяч участников специальной операции. Об этом на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России» сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.

«Они пользуются авторитетом и доверием в своих селах и городах. Их нужно привлекать в работу местного самоуправления. Для кого-то это может быть длинной карьерой, а кто-то останется в родных местах», — объяснил политик.

Медведев подчеркнул, что приоритет для партии — поддержка участников и ветеранов СВО, а также их семей. Важнейшую роль здесь играют муниципалитеты, в том числе в вопросе возвращения военных к мирной жизни после фронта.

Для бойцов действуют региональные и федеральные программы, а также партийные образовательные проекты. Но муниципалитетам также нужно предлагать собственные инициативы, добавил зампред Совбеза.

