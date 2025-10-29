Депутата, сделавшего друга почетным гражданином Миасса, лишили полномочий

Президиум Верховного суда России подтвердил досрочное прекращение полномочий депутата Миасского городского округа Анастасии Захаровой. Об этом сообщили в пресс-службе суда .

По данным суда, Захарова нарушила требования антикоррупционного законодательства, когда участвовала в присвоении звания «Почетный гражданин Миасса» человеку, с которым ее связывали близкие личные и имущественные отношения. Она не заявила о конфликте интересов и не предприняла мер для его урегулирования.

Ранее суды лишил депутата мандата, однако кассация отменила это решение. Президиум ВС восстановил вердикт нижестоящих судов, заседание прошло под председательством Игоря Краснова.

Во ВС напомнили, что для признания конфликта интересов не требуется доказательства прямой выгоды должностного лица — достаточно факта личной заинтересованности в принятом решении.

