Депутата Колунова единогласно избрали зампредом комитета ГД по строительству

Фото: РИА «Новости»

Депутата Госдумы от Московской области Сергея Колунова единогласно избрали зампредом комитета парламента по строительству и ЖКХ. Он сообщил об этом в Telegram-канале.

«В ходе сегодняшнего пленарного заседания был единогласно избран на должность заместителя председателя комитета по строительству и ЖКХ», — информировал депутат.

Колунов поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина, руководство «Единой России», председателя комитета Сергея Пахомова и коллег-депутатов за доверие. Отдельную благодарность парламентарий адресовал жителям Подмосковья, чьи оценки его работы учитывались при принятии решения.

При назначении учли поступавшие в Госдуму благодарности от участников спецоперации и их семей, молодежи и пожилых людей. Плодотворная работа Сергея Колунова и его команды продолжается.

Ранее депутат предложил сделать сдачу норм ГТО обязательной для российских студентов.

Вода, свет и газ. На сколько и когда повысят тарифы за ЖКУ в России

Классный отложенный бонус. Как быть с индексацией пенсий для пожилых россиян

Экологическая выставка о раздельном сборе мусора прошла в Подмосковье

Нырять бесполезно. Что такое тягун и как спастись от него в море

«Переключить фокус». Как правильно помочь пострадавшему при ЧП

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте