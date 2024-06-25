Депутата Колунова единогласно избрали зампредом комитета ГД по строительству
Депутата Госдумы от Московской области Сергея Колунова единогласно избрали зампредом комитета парламента по строительству и ЖКХ. Он сообщил об этом в Telegram-канале.
«В ходе сегодняшнего пленарного заседания был единогласно избран на должность заместителя председателя комитета по строительству и ЖКХ», — информировал депутат.
Колунов поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина, руководство «Единой России», председателя комитета Сергея Пахомова и коллег-депутатов за доверие. Отдельную благодарность парламентарий адресовал жителям Подмосковья, чьи оценки его работы учитывались при принятии решения.
При назначении учли поступавшие в Госдуму благодарности от участников спецоперации и их семей, молодежи и пожилых людей. Плодотворная работа Сергея Колунова и его команды продолжается.
Ранее депутат предложил сделать сдачу норм ГТО обязательной для российских студентов.